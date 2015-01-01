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अरोप:फुटपाथ कारोबारियाें का विकास रुका है : राजेन्द्र

मधुबनी3 घंटे पहले
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  • समस्याओं को दूर करने पर नहीं दिया जा रहा ध्यान

गुरुवार को शहर के गिलेशन बाजार स्थित रामजी कारक धर्मशाला में अखिल भारतीय तुरहा कल्याण मंच के तत्वावधान में राजेंद्र साह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि वर्षों से जिले के फुटपाथ कारोबारी फुटपाथ पर ही हैं। अबतक इनका विकास नहीं हो पाया है। इनके विकाश के लिए सरकार की तरफ से भी अनदेखी की जाती रही है। इस समुदाय के लोगों को राजनीति में शामिल किए जाने के प्रति भी उदासीनता बरती जा रही है। जिले सहित जिले के बाहर भी इस समुदाय के लोगों की ओर से लगातार सभा की जाती रही है। लोगों को जागरूक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोगों ने इसके कारण दूसरे चरण के चुनाव में मतदान भी नहीं किया है। वहीं जो प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल उनके समाज के विकास से संबंधित वादा करेंगे, उनका समर्थन किया जाएगा। कहा है कि इस समुदाय से जुड़े लोग अधिकांश रूप से फल व सब्जी के कारोबारी है। बैठक में विश्वनाथ साह, विनोद कुमार, राजू साह, राम बाबू साह, रामलखन साह, रामचंद्र साह, शीतल साह, लक्ष्मी साह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।

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