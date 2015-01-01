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नि:शुल्क जांच:डायबिटीज और बीपी की हो रही है नि:शुल्क जांच

मधुबनी3 घंटे पहले
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  • सदर अस्पताल के आउटडोर में चल रहा क्लीनिक

सदर अस्पताल के आउटडोर में नन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी क्लीनिक में डायबिटिज और हाइपरटेंशन के मरीजों को नई जिंदगी मिल रही है। सर्वेक्षण में पाया है कि 65 प्रतिशत मृत्यु नन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रही है। इसलिए एनसीडी क्लीनिक की स्थापना की गई है। नन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक आदि आता है। वर्तमान में इस क्लीनिक में सिर्फ दो तरह की बीमारी का ही इलाज किया जा रहा है। एनसीडीओ डॉ. एसपी सिंह ने कहा कि यहां मरीजों की नियमित रूप से जांच हो रही है।

डाॅ. एसपी सिंह ने कहा कि यहां डायबिटीज व हाइपरटेंशन के मरीजों को रहन-सहन, खान-पान, पैदल चलने सहित अन्य आवश्यक सलाह दी जाती है। मालूम हो कि आउटडोर के एक बड़े कमरे में एनसीडी क्लीनिक चल रहा है। यहां डायबिटीज व ब्लड प्रेशर की जांच नि:शुल्क होती है। कई मरीज जो नियमित रूप से एनसीडी क्लीनिक के संपर्क में रहते हैं। सिर्फ लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके बिना दवा के वे नई जिंदगी जी रहे हैं।

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