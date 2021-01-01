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चर्चा:शहादत दिवस के रूप में मनाई गई राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि, व्यक्तित्व पर की गई चर्चा

मधुबनी5 घंटे पहले
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। मानव विकास संस्थान खैरी के प्रखंड मुख्यालय स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में गांधी जी के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। मौके पर वक्ताओं ने मोहन दास करमचंद गांधी से राष्ट्रपिता बने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की गई। गांधी जी की शहादत पर संस्थान के सचिव सुनील कुमार मंडल ने कहा कि महात्मा गांधी मन और वचन से अहिंसक थे लेकिन उनकी हत्या गोलियों से हुई।

जिससे पूरा विश्व सन्न रह गया था। गांधी मानव में महामानव थे। जिसने देश की आजादी के लिए जीवन अर्पित कर दिया और आजादी के बाद कोई पद नहीं लिया और न ही अपने संतानों के लिए कुछ किया। सुनील कुमार मंडल ने कहा कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी पर गोली बरसाने वाले नाथूराम गोडसे को सही ठहराते हैं। इसलिए जरूरी है कि इतिहास की इस क्रूरतम घटना की सच्चाई सभी जानें। लोगों को जानना चाहिए कि वैसे कौन लोग थे जो महात्मा गांधी का सामना विचार से नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि देश विभाजित हो। जबकि देश विभाजन का आरोप गांधी जी पर मढ़कर कुछ लोग इतिहास को झुठलाने का कोशिश कर रहे हैं।

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