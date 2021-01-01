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वितरण:400 स्कूली छात्राओं के बीच सेनेटरी पैड का किया वितरण

मधुबनीएक घंटा पहले
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महिला उत्थान के लिए समर्पित हरहाइजिन व केसीएस फाउंडेशन अवारी ने बुधवार को प्रखंड के पांच उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जाकर चार सौ छात्राओं में निःशुल्क सेनेटरी पैड का वितरण किया। इस क्रम में संस्था की बालिका वॉलेंटियरों द्वारा छात्राओं को मासिक धर्म के समय स्वच्छता का पालन करने व नियमित रूप से सेनेटरी पैड के उपयोग के लिए जागरूक भी किया गया। स्कूली छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं और समाज के बुद्धिजीवियों ने संस्था की निदेशक अक्षिता कुमारी और संरक्षक पंकज कुमार झा के इस अभियान की सराहना करते हुए उन्हें सफलता की शुभकामनाएं दी। प्रथम चरण में प्रखंड के 11 मध्य, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को गोद लिया गया है।

लेकिन जिन स्कूलों में वितरण किया गया है उनमें सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैंगरा, प्लस टू हाई स्कूल उत्तरा, एसएलजे प्लस टू हाई स्कूल मधवापुर, प्रोजेक्ट गर्ल्स प्लस टू हाई स्कूल मधवापुर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय साहर, मध्य विद्यालय करहुआंघाट शामिल है। इस क्रम में एक दर्जन घुमंतु परिवार के टेंट में जाकर भी महिलाओं और लड़कियों के बीच सेनेटरी पैड का वितरण किया गया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष डॉ योगेंद्र नाथ झा, योगाचार्य रवि ब्योम शंकर झा, केवाईसी के पंकज कुमार, कवि कमलेश झा प्रेमेंद्र, संजीत कुमार गुप्ता उर्फ बादल गुप्ता, एचएम भेवश झा, सरिता कुमारी, राधाकांत रमण, बलराम पासवान, आशुतोष मिश्र, हरिदेव प्रसाद, ब्रजमोहन कुमार, कौशल्या कुमारी, नीलू कुमारी, अमित कुमार सिंह, राजेश साह, उपेंद्र ठाकुर सहित दर्जनों वॉलेंटियर व सैकड़ों छात्राएं मौजूद थीं।

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