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बैठक:डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम की बैठक कल आयोजित हाेगी

मधुबनी4 घंटे पहले
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5 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में डीएम, डीडीसी, सीएस, डीडीओ आदि शामिल होंगे। इसकी जानकारी सीडीओ डाॅ. आरके सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के आलोक में यक्ष्मा रोग उन्मूलन के लिए एनटीईपी कार्यक्रम के अधीन सामुदायिक सहभागिता और यक्ष्मा रोग के प्रति सामुदायिक उत्तरदायित्व के लिए फोरम का निर्माण और गठन किया गया है।

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