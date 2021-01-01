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ब्याज में छूट:ऋ ण की राशि वापस करने पर ब्याज में छूट : निदेशक

मधुबनी4 घंटे पहले
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रहिका सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक अपनी माली हालत को सुधारने को लेकर ठोस कदम उठाते हुए ऋण धारक को ब्याज में छूट दे रही है। बैंक की ओर से ॠण वसूली को लेकर प्रबंध समिति की ओर से 19 दिसंबर 2020 की बैठक में पारित निर्णय में यह कहा गया था कि निष्पादक परिसम्पत्तियां की बकाया राशि वसूलनी है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दस लाख प्रति व्यक्तिगत ऋण व 10 करोड़ प्रति संस्थागत ऋणी व उससे कम है तो वैसे किसान एक मुश्त समझौता योजना के तहत राशि जमा करते हैं तो उन्हें फरवरी व मार्च माह तक ब्याज में 80 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। साथ ही ऐसे अल्पकालीन ऋण जो जिसका 31 मार्च तक 4 से 6 साल पूरा होने के कारण संदिग्ध में परिणत हो गया है, वैसे किसानों को एक मुश्त समझौता योजना के तहत पैसा जमा करने पर ब्याज में 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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