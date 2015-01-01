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अभियान:बासाेपट्टी थाना क्षेत्र में चल रहा है सघन जांच अभियान

बासोपट्टी3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुलिस, बीएसएफ जवान, एसएसबी व मेघालय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच अभियान के दरम्यान टीम द्वारा अवैध तरीके से क्षेत्र में आ रही शराब व बेची जा रही शराब को लेकर काफी चौकसी रखी जा रही है। चुनाव को लेकर जांच टीम द्वारा शराब, हथियार सहित अन्य प्रतिबंधित पदार्थ की सघन जांच की जा रही है। विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस की पैनी नजर है। आचार संहिता मामलों को लेकर पुलिस-प्रशासन द्वारा क्षेत्र में पैनी नजर रखी जा रही है। थानाध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र में हो रही सभी गतिविधियों के पर नजर रखी जा रही है। असामाजिक तत्वों के ऊपर विशेष नजर है।

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