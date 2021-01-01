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वैक्सीन:लखनौर पीएचसी में प्रभारी काे दी गई पहली वैक्सीन

मधुबनी2 दिन पहले
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  • सभी से काेविड का टीका लेने की अपील की गई

झंझारपुर स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य सोमवार से शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम का विघिवत उद्घाटन प्रभारी डॉ. दयाशंकर सिंह ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद सबसे पहली वैक्सीन प्रभारी डॉ. दयाशंकर सिंह ने ली। बाद में आघे घंटे तक अवलोकन कक्ष में उन्हें रखा गया। डॉ. सिंह ने कहा हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। जबकि हम कई बीमारी से पीड़ित हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि से ग्रसित रहते हुए भी मैं कोरोना की वैक्सीन ली। इसलिए सभी कर्मी, सफाईकर्मी, आशा, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से अपील है कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। यह टीका सभी को लेना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं चाहिए। अस्पताल में एएफआई की टीम के पास किट उपलब्ध है। किसी भी तरह की परेशानी से बचाव के लिए सरकार की ओर से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

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