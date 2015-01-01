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गिरफ्तारी:पुलिस पर पथराव मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

जयनगर4 घंटे पहले
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मतदान के दिन विशनपुर में पुलिस पर पथराव व बोलरो जलाने मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित रामाशीष यादव समेत चार आरोपी को गिरफ्तार किया। डीएसपी कार्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में एएसपी डा. शौर्य सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि अबतक कुल सात उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस चिह्नित जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। एएसपी सुमन ने बताया कि बाबूबरही विस के लदनिया थाना क्षेत्र में चुनाव के दिन मतदान के अंतिम घड़ी में मुख्य आरोपी रामाशीष यादव के नेतृत्व में चुनाव में गड़बड़ी के नीयत से उपद्रव फैलाया गया था। पुलिस के मना करने पर दर्जनों उपद्रवियों ने न केवल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, बल्कि पुलिस का बोलेरो भी जला दिया। जिसमें कुछ पुलिस चोटिल भी हो गए थे। लदनिया थानेदार संतोष सिंह के नेतृत्व में एसआई राज केशर सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों के गठित टास्क फोर्स द्वारा आरोपितों की गिरफ्तारी वैज्ञानिक तरीके तथा मोबाइल ट्रेस के आधार पर किया गया।

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