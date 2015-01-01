पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अलर्ट:दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

मधुबनी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दीपावली में असावधानी पूर्वक पटाखा छोड़ने व आतिशबाजी के दौरान संभावित घायलों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित होगी। दीपावली व छठ के दौरान आतिशबाजी से जलने की घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है। सीएम डा. सुनील कुमार झा ने कई निर्देश जारी किए हैं। सभी आवश्यक दवाओं की भी व्यवस्था सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल व पीएचसी में उपलब्ध रहेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें