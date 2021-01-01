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सुनवाई:खाद्यान्न गबन मामले में सुनवाई 4 मई को होगी

मधुबनी5 घंटे पहले
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  • जिलाधिकारी के प्रतिवेदन को बताया आवश्यक

खाद्य सुरक्षा योजना के 74 लाख रुपए के खाद्य सुरक्षा योजना के अनाज गबन मामले की जांच से असंतुष्ट आरटीआई कार्यकर्ता विश्वनाथ सहनी की मांग पर राज्य लोकायुक्त कार्यालय में जारी सुनवाई अब आगामी 4 मई को होगी। सूचना दाता और डीएम को जारी पत्र में लोकायुक्त ने मामले में जांच के नाम पर जारी समायोजन के खेल को नाकाफी बताते हुए अगली तिथि को डीएम से प्रतिवेदन मांगा है। इसमें डीएम को इस बात की गारंटी देनी होगी अब भविष्य में जिले के किसी प्रखंड में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

जांच जांच टीम द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को ही अंतिम आधार मानकर डीएम द्वारा बिना अपने मंतव्य के मधवापुर बीडीओ के माध्यम से लोकायुक्त द्वारा सुनवाई के दौरान रिपोर्ट भेजने को उन्होंने नाकाफी बताया है। अगली सुनवाई की तिथि को डीएम के मंतव्य को इस गारंटी के साथ कि अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, आवश्यक बतलाया है। वहीं, मामले में इस आशय की सूचना लोकायुक्त कार्यालय से सूचना दाता को भी दी गई है।

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