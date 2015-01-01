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मधुबनी:भूमि विवाद में जमकर हुई मारपीट, 4 घायल

मधुबनीएक घंटा पहले
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धनहा थाना क्षेत्र के सेमरिया चकदहा गांव में भूमि विवाद को लेकर गुरुवार की सुबह दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक ही पक्ष के चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए मधुबनी पीएचसी पहुंचाया गया है। राम लोचन यादव व रामचंद्र यादव के बीच पुराने जमीनी विवाद को लेकर यह घटना हुई है।

पंचायत के माध्यम से इस विवाद का फैसला कर दिया गया था। जमीन पर निशान भी लगा दिया गया था। पीड़ित पक्ष से पुलिस को दिए गए आवेदन के मुताबिक, गुरुवार की सुबह रामचंद्र यादव व उनके पुत्र मनोज यादव, काशी यादव, रंगलाल यादव, संतोष यादव आदि अपने रिश्तेदार मुन्ना यादव के साथ पंचायत द्वारा लगाए गए निशान को नष्ट करने लगे।रामलोचन यादव मना करने गए तो सभी लोगों ने लाठी डंडा, गड़ासी, कुदाल से हमला कर दिया।

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