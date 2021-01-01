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निरीक्षण:पटना फ्रंटियर एसएसबी के आईजी ने बॉर्डर व मुख्यालय का किया निरीक्षण

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए बॉर्डर पर गश्त बढ़ाने काे कहा

सीमांत मुख्यालय पटना फ्रंटियर एसएसबी के आईजी पंकज दराद जयनगर पहुंचे और एसएसबी 48वां बटालियन मुख्यालय और बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दाैरान आईजी ने जवानों से बातचीत करते हुए जवानों से कहा कि बॉर्डर व देश की सुरक्षा एसएसबी की पहली प्राथमिकताएं है। बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने व कई आवश्यक निर्देश अधिकारी ने जवानों को दिया। आईजी के संवाद के क्रम में जवानों ने अपनी बातों को रखा। आईजी ने सरलतापूर्वक इसका जवाब दिया और कहा बॉर्डर और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। एसएसबी मुख्यालय में अधिकारियों के साथ आईजी पंकज दराद ने एक बैठक की। नेपाल में होने वाले चुनाव और बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए आईजी ने बॉर्डर पर गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया।

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