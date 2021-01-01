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कोरोना अपडेट:इमरजेंसी वार्ड में बढ़ रही बीपी के मरीजों की संख्या

मधुबनी5 घंटे पहले
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  • ठंड में बच्चों और बुजुर्ग लोगों का रखें विशेष ध्यान

लगातार पड़ रही ठंड की वजह से इमरजेंसी में हृदय रोगियों व डायबिटिक मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में इमरजेंसी वार्ड में ज्यादातर मरीज हाई बीपी, कोल्ड डायरिया, तेज सर्दी और जुकाम के ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठंड की वजह से हाई बीपी व डायबिटिज के मरीजों की संख्या अधिक है व प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 10 से 12 मरीज इमरजेंसी में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सब बीमारियों से बचने के लिए बुजुर्गों व बच्चों को ठंड से बचना चाहिए।

साथ ही अगर इन सब से संबंधित कोई लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। उन्होेंने कहा कि उनके ड्यूटी के दौरान कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनका बीपी 220/160 व सुगर लेवल 236 तक रहा है जो गंभीर स्थिति का द्योतक है। डाॅ. सिंह ने कहा कि ठंड के दौरान बीपी व डायबिटिज के मरीजों को नियमित रूप से अपनी दवा लेते रहना चाहिए व बीपी और ब्लड सुगर की जांच करवानी चाहिए। साथ ही खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तेल, मशालेदार खाना जितना कम हो सके, उतना कम खाना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से पानी उबाल कर पीना चाहिए।

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