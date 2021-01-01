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विकास कार्य की हुई समीक्षा:कोरोना वैक्सीनेशन, दाखिल-खारिज, राजस्व वसूली, शौचालय निर्माण और राशन कार्ड बनाने में तेजी लाने का दिया गया निर्देश

मधुबनीएक घंटा पहले
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  • एसडीओ ने पीएचसी, अंचल और प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, आवश्यक जानकारी ली

झंझारपुर एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी ने बुधवार को पीएचसी, अंचल व प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। एसडीओ सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल मधेपुर पहुंचे जहां उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्थाओं पर एसडीओ ने संतुष्टि जाहिर करते हुए टीकाकरण कार्य में और अधिक तेजी लाने का निर्देश पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अफजल अहमद को दिया।

उसके बाद एसडीओ प्रखंड कार्यालय पर पहुंचे और प्रखंड एवं अंचल द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। अंचल कार्यालय में लंबित दाखिल-खारिज, अतिक्रमण वादों का त्वरित निराकरण करने और राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश सीओ पंकज कुमार सिंह को दिया। एसडीओ ने सीओ से कहा कि आमलोगों से मधुर व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं को सुनें और निदान का प्रयास करें। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय से जानकारी उपलब्ध कराएं।

उसके बाद एसडीओ ने प्रखंड क्षेत्र में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बनाए जा रहे शौचालय कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि प्रखंड क्षेत्र में कुल 49 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने का लक्ष्य है जिसमें 22 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 13 सामुदायिक शौचालय निर्माणाधीन हैं तथा 16 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए स्थल चयन का कार्य प्रक्रियाधीन है। वहीं, निजी शौचालय निर्माण के 12 हजार के लक्ष्य में पचास प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

एसडीओ ने शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश डीआरपी बसंत कुमार को दिया। राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन किए गए आवेदनों का तेजी से निपटारा करने का निर्देश एसडीओ ने बीडीओ अर्चना कुमारी को दिया। इसके अलावे एसडीओ ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हर घर नल का जल पहुंचाने सहित अन्य विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की। मौके पर बीडीओ अर्चना कुमारी, सीओ पंकज कुमार सिंह, डीआरपी बसंत कुमार, अंचल के प्रधान सहायक लक्ष्मी पासवान सहित अन्य उपस्थित थे।

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