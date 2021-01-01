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सराहना:जदयू नेता ने बजट की सराहना की

मधुबनीएक घंटा पहले
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केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया बजट देश की आम जनता के हित में है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार आदि को बढ़ावा देकर केंद्र सरकार ने जनहित में काम किया है। ये बातें केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार झा बासु ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही है। जदयू नेता बासु ने कहा कि जनहित में सृजन को बढ़ावा देकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है। किसानों के लिए किसान अनुदान की राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी गई है। किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट तोहफा लेकर आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी व बिहार की नीतीश सरकार जनहित की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा इंटर उत्तीर्ण बालिकाओं को 25 हजार रुपए और स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50 हजार रुपए देने की घोषणा करना एतिहासिक है।

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