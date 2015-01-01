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थाने में दिया आवेदन:कुरसों में बंद घर से लाखों रुपए के जेवरात की चोरी

मधुबनी3 घंटे पहले
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कुरसों गांव में एक बंद पड़े घर से अज्ञात चोरों ने 3 लाख रुपए मूल्य से अधिक के परिसंपत्तियों की चोरी कर ली। चोरी गए सामान में सोने व चांदी के जेवरात, कीमती कपड़े और आवश्यक कागजात शामिल हैं। रामशरण चौधरी की पत्नी उमा देवी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना में गुरुवार को आवेदन दिया है। आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि वह अपने बेटे के पास रांची चली गई थी। वहां से बुधवार शाम जब गांव लौटी तो घर के मुख्य दरवाजे सहित कमरे व उसके अंदर रखे आलमारी एवं बक्सा का ताला टूटा हुआ देखकर भौचक रह गई।

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