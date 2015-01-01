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आपूर्ति बाधित रहेगी:कोसी फीडर से बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी

मधुबनी3 घंटे पहले
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शहर में कोसी फीडर से बिजली आपूर्ति आज सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बाधित रहेगी। इस दौरान शहर के भैया जी पोखरा के समीप लोड विभाजित करने के लिए तार बदले का काम किया जाएगा। वहीं ओल्ड फीडर से बिजली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक बाधित रहेगी। यहां भी लोड विभाजित करने का काम किया जाएगा। यह कार्य कोल्ड स्टोरेज के पास किया जाएगा। जानकारी जेई अभिषेक रंजन ने दी।

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