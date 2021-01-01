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जीत रहे हैं जंग:जिले में कोविड-19 की रिकवरी दर 99.77 प्रतिशत, बिहार में तीसरे नंबर पर मधुबनी, अब मात्र 14 एक्टिव केस ही रह गए

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • डीआईओ ने कहा- 8486 लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन, टीकाकरण के लक्ष्य काे पूरा करेंगे

जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने लगी है। संक्रमण से उबरने की रफ्तार में भी अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। लिहाजा ऐसा कहा जा सकता है कि जिला कोरोना से उबरने की कगार पर पहुंचने लगा है। जिले में फिलहाल कोरोना के महज 14 एक्टिव मामले हैं जो होम आइसोलेट हैं। बीते कुछ दिनों से जिले में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार में भी वृद्धि देखी जा रही है। जिले का कोरोना रिकवरी रेट 99.77 प्रतिशत पर जा पहुंचा है। यह बीते एक साल से वैश्विक महामारी का दंश झेल रहे जिलावासियों के लिये राहत वाली खबर है। आईडीएसपी कार्यालय के अनुसार अभी तक जांच में 7385 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।

कोविड-19 के टीकाकरण के लिए 22 सत्र स्थल बनाए गए

मालूम हो कि जिले में प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 22 सत्र स्थल बनाए गए हैं जिसमें पूर्व से 11 संचालित थे। इसमें कलुआही में टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। वहीं 11 नए सत्र स्थल भी बनाए गए हैं। इसमें रहिका, राजनगर, लदनिया, खुटौना, मधवापुर, लौकही, मधवापुर, अंधराठाढ़ी, खजौली, हरलाखी, बासोपट्टी को भी सत्र स्थल में चिह्नित किया गया है।

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