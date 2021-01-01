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वैक्सीन:तीन दिनों में मात्र 330 लोगाें काे ही दी गई कोविड की वैक्सीन

मधुबनीएक घंटा पहले
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रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तीसरे दिन भी कोरोना का टीका लगाया गया। अब तक मात्र 330 लोगों को टीका लगाया गया है। बीडीओ राजेश्वर राम और सीओ प्रवीण कुमार वत्स से हुई बर्ता में बताया गया कि हर हाल में लक्ष्य को पूरा करना है।  इसके लिए गठित टास्क फ़ोर्स को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का शुभारंभ एमआरजी प्लस टू उच्च विद्यालय परिसर में किया गया था। स्वास्थ्यकर्मी शंकर झा ने पहला टीका लगाया था। उसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रबंधक को टीका दिया गया।

स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कुमार कश्यप ने कहा कि यह जीवनरक्षक टीका अनिवार्य रूप से लगाना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अधिकांश लोग टीका लगवाने से कतराते हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी तरह से अफवाह पर न जाएं और जीवनरक्षक टीका अवश्य लगाएं। इस मौके पर राहुल कुमार मंडल, नीलम कुमारी, प्रिया भारती, हेमंत ठाकुर, प्रवीण कुमार गुप्ता आदि स्वास्थ्य कर्मी आदि मौजूद थे।

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