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कल दीपोत्सव:शाम 5:10 से 7:48 तक लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त

मधुबनी3 घंटे पहले
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प्रकाश का पर्व दीपावली शनिवार को मनाया जाना है। अररिया संग्राम गांव निवासी काशी के पंडित दुर्गेश कुमार झा दीपावली के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि धर्म शास्त्र के अनुसार दीपावली प्रदोष काल व महानिशीथ काल व्यापिनी अमावस्या को मनाई जाती है। जिसमें प्रदोष काल के दौरान गृहस्थ व व्यापारी वर्ग पूजा अर्चना करते हैं। प्रदोष काल से तात्पर्य है दिन और रात का संयोग समय। दिन विष्णुरूप और रात्रि लक्ष्मीस्वरुपा मानी जाती है। लक्ष्मी पूजन के लिए संध्या 5:10 मिनट से लेकर 7:48 मिनट तक उपयुक्त शुभ समय है।

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