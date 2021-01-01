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मिला आश्वासन:साक्षरता कर्मियों ने ज्ञापन सौंपकर विधायक से लगाई न्याय की गुहार, मिला आश्वासन

मधुबनीएक घंटा पहले
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  • कार्य करने के बावजूद लंबित मानदेय का नहीं हाे रहा भुगतान, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

भारत साक्षर मिशन में कार्यरत कर्मियों ने क्षेत्रीय विधायक सुधांशु शेखर को ज्ञापन देकर सदन में विषय वस्तु को उठाकर भुखमरी व बदहाली से उबारने की गुहार की है। दिए ज्ञापन में आवेदकों ने कहा है कि साक्षर भारत मिशन के तहत सरकार द्वारा समाज हित में संचालित कई कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में प्रेरकों ने सराहनीय कार्य किया है। बावजूद बिना किसी सूचना के इस कार्यक्रम को स्थगित कर समन्वयकों और प्रेरकों को सरकार ने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। इससे उन लोगों के समक्ष रोजी-रोजगार व भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

इन कर्मियों को सरकार किसी समाजोत्थान कार्य में लगाकर नियमित करने, लंबित मानदेय का जल्द भुगतान करने, महिला व पुरुष कर्मियों को नियमानुसार अवकाश देने और कार्यालय मद की राशि का भुगतान करने सहित अन्य मांगों के निष्पादन की मांग की गई है। इस क्रम में समन्वयक रामवरण मंडल ने कहा कि साक्षर भारत मिशन 2011 के अंतर्गत पंचायत स्तर पर दो प्रेरक, प्रखंड स्तर पर दो समन्वयक व जिला स्तर पर चार समन्वयक की बहाली बिहार सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार 50 फीसदी महिलाओं के आरक्षण का पालन करते हुए की गई थी। 2011 से प्रेरकों से 2 हजार, प्रखंड समन्वयक से 3 हजार व जिला समन्वयक से 7 हजार 500 रुपए प्रतिमाह मानदेय की दर से कार्य लिया गया। इसमें 20 माह का मानदेय विभाग अभी तक लंबित रखे हुए है। लेकिन, सरकार ने 31 मार्च 2018 को इस योजना को बंद कर दिया। इसके कारण हम कर्मियों की हालत दयनीय हो चुकी है। हमलोग भुखमरी के कगार पर हैं। कई प्रेरक समुचित दवा व इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं जो अमानवीयता है। उन्होंने यह भी कहा कि अक्षर आंचल योजना के तहत हमलोगों ने निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर किया।

इसके अलावे शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह उन्मूलन अभियान में मानव शृंखला और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में जागरुकता लाने व सरकार की मंशा को सफल करने में महती भूमिका निभाई। प्रेरकों की मांग पर विचार करते हुए विधायक ने सदन में मामले को उठाकर समाधान की दिशा में उचित पहल करने का भरोसा दिया। मौके पर वरीय प्रेरक अर्चना कुमारी, अरुण कुमार मंडल, सुनीता कुमारी, भोगी राम, पीताम्बर कुमार गुप्ता, राम किशोर साह, प्रतिभा कुमारी, गीता कुमारी, सीता कुमारी सहित कई प्रेरक मौजूद थे।

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