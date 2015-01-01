पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मदन मोहन झा जीते:दरभंगा शिक्षक निर्वाचन में मदन मोहन झा जीते

मधुबनी/दरभंगा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सीएम आर्ट कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र में दरभंगा शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। रात के साढ़े सात बजे तक शिक्षक निर्वाचन की 12वें राउंड की काउंटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश प्रसाद राय को हरा दिया है। 12वें राउंड तक की गिनती में मदन मोहन झा को 4252 व सुरेश प्रसाद राय को 2917 मत मिले थे। जबकि रामदेव राय को 2270 मत मिले। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पहली राउंड की काउंटिंग चल रही है। स्नातक क्षेत्र का चुनाव परिणाम देर रात तक जारी रहेगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन माेहन झा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश प्रसाद राय को 689 मतो से हरा दिया है। उनकी जीत से समर्थकों में भारी उत्साह है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें