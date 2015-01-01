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जयंती मनाई गई:मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई

मधुबनी4 घंटे पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थानीय सदस्यों की ओर से गुरूवार को हर्षपति सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। वक्ताओंने कहा कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। कार्यक्रम में राजा बाबू गुप्ता, राजकुमार राम, सुभाष राम, सचिन महतो, राजू झा, आशुतोष झा सहित अभाविप के अन्य सदस्य शामिल थे।

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