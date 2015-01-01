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कमिश्नर की समीक्षा:प्रमंडल में धान की खरीदी में मधुबनी दूसरे नंबर पर

मधुबनीएक घंटा पहले
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  • मधुबनी में लक्ष्य 90 हजार मीट्रिक टन, अब तक 2942.29 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई

प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय के सभागार में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले में आपूर्ति विभाग की ओर चलाई जा रही खाद्यान आपूर्ति योजना एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से की जा रही धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई। जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी समस्तीपुर सोमनाथ सिंह ने कहा कि समस्तीपुर जिले के 1101 किसानों से 7290.9 मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया है।

इदरभंगा एवं मधुबनी जिले में भी धान अधिप्राप्ति पंजीकृत किसानों से की जा रही है। दरभंगा जिले का लक्ष्य 30 हजार मीट्रिक टन है। अब तक 950 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। वहीं मधुबनी जिले का लक्ष्य 90 हजार मैट्रिक टन है। अब तक 2942.29 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है।

दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर में 18-18 गोदाम

आयुक्त ने तीनों जिलों में खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों की उपलब्धता की समीक्षा की। जिसमें दरभंगा में 18 गोदाम की जानकारी दी गई। जिनमें 14 गोदाम राज्य खाद्य निगम के, 2 गोदाम व्यापार मंडल व पैक्स और दो निजी गोदाम भाड़े पर लिए गए हैं। मधुबनी में 18 गोदाम तथा समस्तीपुर में भी 18 गोदाम उपलब्ध हैं। गोदामों की देखभाल करने के लिए दरभंगा में 11 एजीएम है। मधुबनी में 12 एवं समस्तीपुर में 12 एजीएम कार्यरत हैं।
पीडीएस दुकानों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया
आयुक्त ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रतिमाह अपने निर्धारित लक्ष्य दो प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण करने तथा अपने पणन पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से भी नियमित रूप से पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करवाने का निर्देश दिया। बैठक में आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रमंडल के तीनों जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी आदि मौजूद थे।

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