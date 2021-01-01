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आयोजन:मां मनसा मंदिर बनाने के लिए बैठक का आयोजन

मधुबनी5 घंटे पहले
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  • शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय का हुआ उद्घाटन

प्रखंड के गांव हरिपुर बख्शी टोल सती माई स्थान परिसर में मां मनसा मंदिर बनाने को लेकर एक बैठक किया। जिसमें शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय का उद्घाटन बिहार पीठ परिषद अध्यक्ष अशोक सिंह ने किया। जिसका अध्यक्षता स्थानीय मुखिया पति नथूनी साह ने किया। जिसमें आनंद वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफ़ेसर इंदिरा झा शामिल हुई। जगद्गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज गोवर्धन मठ पुरी के पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के पैतृक गांव मधुबनी जिला के प्रखंड कलुआही पंचायत हरिपुर दक्षिणी के गांव बख्शी टोल में सती माई स्थान के प्रांगण में बिषहारा भगवती की मूर्ति स्वरूपा मनसा देवी का मंदिर बनाने का निर्णय एक वर्ष पूर्व लिया गया था। लेकिन विश्व महामारी करोना को लेकर सभी काम स्थगित हो गया था।

यह मंदिर श्रीमज् जगदद्गुरु पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य के सानिध्य में उनके भावना के अनुसार मंदिर का निर्माण हरिद्वार के मनसा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर बनाने की योजना बनाया गया है। डॉ. इंदिरा झा ने कहा कि शंकराचार्य के पैतृक गांव हरिपुर बख्शी टोल को तीर्थ स्थल बनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में डॉ. नरेश झा ने कहा कि मिथिला में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ उपासना करने की भी जरूरत है। जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा एवं संस्कार उनको मिल सके। डॉ. नरेश झा ने बताया कि मिथिला में पूर्वजों के समय में टोला विद्यालय हुआ करता था जो अपने आप में एक शोध विद्यालय था। जिस विद्यालय में उन्हें शिक्षा के साथ श्रद्धा एवं संस्कार सिखाया जाता था।

उन्होंने बताया कि महाराज निश्चलानंद सरस्वती के प्रेरणा से हम सबों को एक सीख लेना चाहिए एवं सब को आगे बढ़ना चाहिए। मोहन सिंह ले कहा कि माता मनसा मंदिर का निर्माण उस ढंग से होना चाहिए जिससे मंदिर का अस्तित्व कम से कम 500 वर्षों तक रहे। मोहन सिंह ने बताया कि मंदिर निर्माण को लेकर आर्किटेक्ट व इंजीनियर से बात किया जा रहा है जिससे मंदिर का रखरखाव एवं मंदिर का टीकाउपन 5 सौ वर्षों से ऊपर रहे। माता मनसा मंदिर निर्माण के लिए आर्किटेक्ट इंजीनियर सुमित कुमार दरभंगा निवासी एवं प्रभाष चंद्र झा स्थल का निरीक्षण कर मंदिर बनाने के लिए स्थल की मापी पूर्व में कर चुके हैं। बैठक में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल राष्ट्र का स्थापना पूर्व बैठक में ही किया जा चुका है जिसमें 9 सदस्य टीम बनाया गया है। जो इस ट्रस्ट का संचालन एवं देखरेख करेंगे। बैठक में ग्रामीण जिला संयोजक पीठ परिषद मोहन झा, चंदन झा, नंदकिशोर झा, मदन झा, भूप नारायण झा, गोविंद झा, मोहन सिंह आदि उपस्थित थे।

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