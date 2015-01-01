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सावधान!:दूध को विषैला करनेे के साथ मवेशियाें पर डालता है प्रभाव

मधुबनी2 दिन पहले
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  • कहीं आपके घर में दूध की जगह ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाले जहरीली दूध तो नहीं आती है

सावधान ! कही आपके घर में दूध के जगह ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाली जहरीली दूध तो नहीं आ रहा है। अगर ऎसा है तो आप पैसे खर्च करके अपने व अपने परिवार के सदस्यों के लिए जहर खरीद रहे है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मानव शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। ये विषैला दूध प्रजनन क्षमता व आंखों की रोशनी से लेकर हृदय तक को प्रभावित करता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाली दूध का लगातार सेवन करने वाली लड़कियां उम्र से पहले ही वयस्क हो जाती है। ये विषैला दूध लोगों को खतरनाक बीमारियों के चपेट में ले रहे है।

ईलाज के दरम्यान डॉक्टर के सामने कई ऐसे मामले सामने आया है। जिसमे बीमारी का कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बताया गया है। शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रो तक लोग जाने जाने अनजाने में दूध बढ़ाने के ख्याल से अपने पालतू पशु गाय एवं भैस को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते है। जिसका घातक परिणाम देखा जा रहा है।ऑक्सीटोसिन स्तनधारी जीवो में हार्मोन्स के रूप में पाया जाता है। यह प्रसव काल के समय गर्भाशय ग्रीवा और स्तनाग्र से बड़ी मात्रा में स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन थनों की शिराओं को नीचे और झुका देता है।

इंजेक्शन के माध्यम से ऑक्सीटोसिन दिए जाने पर थनों में अनैच्छिक दूध स्रावित होने लगती है। शुरुआती दौर में पशु चिकित्सक पशुओं से प्रसव को आसान बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन का उपयोग करते थे। इसका प्रयोग गर्भाशय का संकुचन रोकने के लिए किया जाता था। लेकिन अब पैसे कमाने के चक्कर में गाय, भैस से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए लोग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग करते है।

ऑक्सीटोसिन के ये दुष्प्रभाव होते हैं
ऑक्सीटोसिन मानव शरीर के लिए खतरनाक है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाली दूध ग्रहण करने से लड़किया उम्र से पहले वयस्क हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भाशय की खतरा, बच्चो की दृष्टि खमनोर, महिलाओं पर गर्भपात की खतरा, स्तन कैंसर होने की संभावना, फेफड़ा व मस्तिक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लगातार सेवन करने से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगता है। जिसके कारण लोग बीमारियों से घिरने लगता है। पालतु पशु गाय-भैस को लगातार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देने से कैल्शियम एवं वसा की कमी आ जाती है। हड्डियों में विकार पैदा होने लगता है। इंजेक्शन लगाने पर करीब 20 फीसदी अधिक दूध देती है। लेकिन वही दूसरी ओर इन पालतू जानवरों की आयु औसतन 15 से घटकर 8 .7 वर्ष ही रह जाती है।

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