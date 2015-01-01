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धर्म-समाज:भव्य कलश शोभायात्रा के साथ नवाह संकीर्तन महायज्ञ शुरू हरे राम-हरे कृष्ण के संकीर्तन से भक्तिमय हुआ वातावरण

मधेपुर2 दिन पहले
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  • कलश यात्रा में 108 कन्याओं ने लिया भाग, दरभंगा, सहरसा अाैर सुपाैल से आई है कीर्तन मंडली

प्रखंड की रहुआ संग्राम पंचायत अंतर्गत बजरंगबली स्थान, खरीक में मंगलवार से नवाह संकीर्तन महायज्ञ की भव्य शुरुआत हुई। इस अवसर पर आकर्षक कलश शोभा यात्रा निकाली गई।

कोसी के उपनदी से जानकीनगर घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी कलशों में जल भरा गया। इसके बाद कलश शोभा यात्रा का परिभ्रमण गांव के विभिन्न धार्मिक स्थलों से होते हुए गुजरा। गाजे-बाजे के साथ निकली कलश शोभायात्रा के दौरान देवाधिदेव महादेव, वीर बजरंगबली, बाबा डीहवार सहित अन्य देवी-देवताओं के जयकारे से आसपास का वातावरण गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा जिधर से निकली, उधर का माहौल भक्तिरस से सराबोर हो उठा। कलश शोभा यात्रा में गांव की 108 कन्याएं और महिलाएं शामिल थीं। आधुनिक धुनों पर हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे महामंत्र के गायन से गांव का वातावरण आध्यात्मिक हो उठा है।

नंदेनगर तुमरिया में नौ दिवसीय कथा का किया गया आयोजन
झंझारपुर के लखनौर प्रखंड स्थित मंडल निवास रेलवे स्टेशन के समीप नंदेनगर तमुरिया में नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के पहले दिन श्री सियाराम महाराज जी ने अमृतवाणी का रसपान कराते हुए कहा कि एक बार तपस्या करके रक्तबीज ने देवों पर आक्रमण कर दिया। देवी ने नाना प्रकार के शस्त्रों से कई बार उसका सिर काटा। लेकिन उसके रक्त की जितनी बूंदे जमीन पर गिरती उतने ही दैत्य प्रकट होकर युद्ध करने लगते। कालिका देवी ने अपना विकराल स्वरूप बनाकर हाथ में खप्पर लेकर सारा रक्त पी लिया और उसका नाश कर दिया।

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