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गर्व का अनुभव:नवोदय की दीक्षा केबीसी की हॉट सीट पर पहुंची, विद्यालय के प्रचार्य ने कहा- दीक्षा ने बढ़ाया मान

मधुबनी2 दिन पहले
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जिले की बेटी व जवाहर नवोदय विद्यालय रांटी की कक्षा आठवीं की छात्रा दीक्षा कुमारी (कौन बनेगा करोड़पति) के हॉट सीट पर अपनी जगह बनाने में सफल रही है।

विद्यालय के प्राचार्य एके द्विवेदी ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नवोदय विद्यालय की वर्तमान छात्रा दीक्षा कुमारी ने स्टूडेंट्स स्पेशल वीक में अपनी प्रतिभा के बल पर देश भर से चयनित कुल आठ छात्र/छात्राओं में अपना स्थान सुरक्षित किया। दीक्षा कुमारी खजौली प्रखंड के अंतर्गत सुक्खी ग्राम निवासी मनीष कुमार मिश्र व सुप्रीता कुमारी की सुपुत्री है। उन्होंने कहा कि जिलावासी एवं नवोदय विद्यालय समिति व परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी छात्रा की इस विशिष्ट सफलता पर अपार गर्व का अनुभव कर रहे हैं। सोनी पर प्रसारित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में इसी सप्ताह क्रमशः 16 व 17 दिसंबर को दीक्षा कुमारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर नज़र आएगी।

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