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चुनाव:10 नवंबर को परिणाम आने के साथ ही नीतीश की होगी विदाई : तेजस्वी

मधुबनी3 घंटे पहले
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राजद की सरकार बनने पर बिहार के 10 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरी देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए खेतों में सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। बिहारवासियों के घरों में सस्ती बिजली दी जाएगी। ये बातें गुरुवार को बेनीपट्टी प्रखंड के कालिदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय उच्चैठ के प्रांगण में हरलाखी विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी सीपीआई के रामनरेश पांडेय और बेनीपट्टी विधानसभा के महागठबंधन की प्रत्याशी कांग्रेस के भावना झा के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष राजद के तेजस्वी यादव ने कहीं। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई होनेवाली है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है।

एनडीए की सरकार में देश-प्रदेश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। आम लोगों का पूरा बजट ही बिगड़ गया है। बेरोजगारी काफी बढ़ गई है और लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 वर्षों के शासनकाल में अफसरशाही ने लोगों को बेदम करके रख दिया है। सरकारी कार्यालयों में गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। गरीबों को परेशान किया जा रहा है। नीतीश कुमार की तानाशाही अब समाप्त होने वाली है।

महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में नौकरी, दवाई, सिंचाई व पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। समाज के सभी तबके का विकास किया जाएगा। सभा की अध्यक्षता पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने की और मंच का संचालन पूर्व सरपंच शौकत अली नूरी ने किया। सभा को हरलाखी के प्रत्याशी रामनरेश पांडेय, बेनीपट्टी के प्रत्याशी भावना झा, राकेश कुमार पांडेय उर्फ बाला पांडेय, आनंद कुमार झा आदि ने संबोधित किया।

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