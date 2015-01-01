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हर चौराहा जाम:धनतेरस के दिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे नीलम व बाटा चौक तक लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • प्रशासन की ओर से नहीं की गई थी कोई व्यवस्था, आक्रोश

गुरुवार को धनतेरस के अवसर पर की जाने वाली खरीदारी को लेकर दिनभर शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। प्रत्येक 10 मिनट के बाद जाम लग रहा था। खासकर कोतवाली चौक से लेकर थाना चौक तक दरभंगा-मधुबनी मुख्य सड़क जाम के गिरफ्त में रहा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस रोड, स्टेशन चौक, शंकर चौक, तिलक चौक सहित अन्य सड़कों पर भी जाम के कारण लोगों को घंटों समय बर्बाद करना पड़ा। बाजारू इलाके में जाम का मुख्य कारण दुकानदारों की ओर से धनतेरस के कारण दुकान फैलाए जाने के कारण लग रहा था।

वहीं रही-सही कसर शहर में कहीं पार्किंग नहीं होने के कारण अनियंत्रित रूप से वाहनों के लगाया जाना ने पूरी कर दी। बाजार में पांव-पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी फजीहत झेलनी पड़ी। प्रशासनिक स्तर से जाम खुलवाए जाने अथवा इसे नियंत्रित किए जाने की दिशा में कोई खास पहल नहीं देखी गई। केवल तीन जगहों पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगाए गए कर्मी दिखें। जिसमें कोतवाली चौक व जलधारी चौक पर एक-एक सुरक्षाकर्मियों को सड़क किनारे खड़े देखा गया। अन्यत्र किसी भी स्थान पर प्रशासन की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किए जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं देखी गई।
जाम से बचने के लिए लोगों ने रात में की खरीदारी | दिनभर जाम के कारण हुई सड़कों की अस्त-व्यस्त स्थिति के कारण स्थानीय लोगों ने रात में खरीदारी की। जबकि ग्रामीण व दूर-दराज के क्षेत्रों से आनेवाले लोग मार्केटिंग कर जल्दी घर लौटने की तैयारी करते दिखे। बाजार पर खरीदारी के लिए आए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का भी स्पष्ट प्रभाव दिखा। कारण शाम के छह बजे के बाद स्थिति सामान्य होने लगी व रात के 8 बजते-बजते स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गया। सामान्य दिनों में अधिक से अधिक 9 बजे तक बंद होनेवाला बाजार रात के 12 बजे तक खुली रहा। कई दुकान रातभर भी खुली रही। लगातार बढ़ रही ठंड भी लोगों के खरीदारी करने के उत्साह की पीछे ढीला होते देखा। कोरोना का प्रभाव बाजार पर दिखा अवश्य पर लोगों ने खुलकर खरीदारी किया।

कोरोनाकाल के दौरान पहली बार बाजार में जमकर हुई खरीदारी, प्रखंड स्तर के बाजारों में भी दिखी चहल-पहल, व्यापारियों में उत्साह

लौकही के दुकानदार बाेले कोरोना ने निराश किया

लौकही| बाज़ार में धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर पर सोने-चांदी की दुकानों पर खरीदारी के लिए नहीं जुटी ग्राहक। वहीं कोरोना वायरस को लेकर व लोगों की आर्थिक स्थिति की कमजोरी को लेकर बाजार नहीं आए लोग। वहीं धनतेरस व दिवाली के अवसर पर सभी दुकानदारों ने अपने-अपने दुकान में पूंजी लगा कर व सजा कर गुरुवार को दिन भर बैठें रहे। वहीं दुकानदारों ने बताया कि कोरोना वायरस व आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण लोगों ने धनतेरस के अवसर कम लोगों ने ही खरीदारी की।

लदनियां में लौटी दिवाली की रौनक

लदनियां| धनतेरस को लेकर गुरुवार से मुख्य बाजार लदनियां समेत क्षेत्र के विभिन्न छोटे बड़े बाजार क्रमशः पिपराही, पद्मा, कामेपट्टी व जोगिया स्थित दुकानों में रौनक बढ़ गया है। धनतेरस के कारण गुरुवार से ही सुदुर गांव के लोग बर्तनों के साथ अन्य सामग्री की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। वहीं अभी से ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के लिए पीतल के सूप आदि की खरीदारी कर रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना काल में धनतेरस को ले सामान खरीद करने के लिए दुकानों में भीड़ उमड़ी रही। मुख्य बाजार लदनियां स्थित दर्जनों बर्तनों की दुकानें सज चुकी हैं। बर्तन दुकानदार ने बताया कि कोरोना महामारी काल में धनतेरस में बिक्री अच्छी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा भीड़ दिखने को नहीं मिल रहा है।

दुकानदार ने बताया कि स्टील के बर्तनों के साथ झाड़ू की सबसे अधिक बिक्री होती है। तांबे, पीतल जैसी धातुओं के बर्तन भी बिकते हैं। दीपावली के लिए पूजा में प्रयुक्त होने वाली कई बर्तन अपने क्षमता के अनुसार लोग खरीदते हैं। जिसमें स्टील से लेकर पीतल, तांबे एवं अन्य धातुओं के साथ-साथ सोने एवं चांदी के बर्तनों की भी खरीद की जाती है। इस अवसर पर बर्तन बाजार में दुकानदारों द्वारा अपने पुराने ग्राहकों को कुछ ऑफर या डिस्काउंट भी दिया जाता है।

खुटौना के बाजार में लौटी, रौनक लोग दो गज की दूरी को भूल गए

खुटौना| प्रखंड बाजार में गुरुवार को दीपावली त्योहार की शुरूआत धनतेरस से हाे गई। पर्व को लेकर शाम तक बाजार में रौनक छायी रही। इस दौरान बाजार में जमकर बाइक की बिक्री हुई है। विभिन्न शो रूम में खरीदारों की भीड़ जुटी रही। हालांकि इस दौरान लोगों में कोरोना का असर नहीं दिखा और सामाजिक दूरी की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। बताते चले कि बाजार में लाई, बताशा फूल मालाओं के साथ पूजा सामग्री की अच्छी मांग रही। परंपरा अनुसार लोगों ने पीतल व कांसे के बर्तन के साथ ही मां लक्ष्मी व गणेश की प्रतिमाएं और मिट्टी से बनी दीएं भी खूब खरीदे। चांदी के सिक्के की भी डिमांड रही। प्रमुख चौक चौराहे में लगी दुकानों में लक्ष्मी प्रतिमाएं व मिट्टी के दीएं की खरीदारी भी खूब हुई। वहीं स्थाई दुकानों में भी फूल व फैंसी मालाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में भी दिन भर ग्राहकों की भीड़ देखी गई।

घोघरडीहा में धनतेरस को लेकर लोगों ने की जमकर खरीददारी

घोघरडीहा |धनतेरस को लेकर प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक बाजार घोघरडीहा में गुरुवार को खरीददारी करने वालों की हुजूम उमड़ पड़ी। जिससे बाजार में करोड़ों रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। स्वर्णाभूषण, बर्तन सहित घरेलू सामान की जमकर खरीदारी की गई। बाजार स्थित ज्वेलर्स, बर्तन, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर खरीददारों की लाइन लगी रही। ग्राहकों की अत्यधिक भीड़ के कारण लोगों को अपनी बारी का प्रतीक्षा करते देखा गया। वहीं जगह-जगह भगवान गणेश-लक्ष्मी की सजी दुकानों पर भी मूर्ति खरीदने की भीड़ लगी रही। बाजार में उमड़े अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए थाना पुलिस पदाधिकारी समेत पुलिस बल मुस्तैदी से जुटे रहे।

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