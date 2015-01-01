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दुस्साहस:घर छोड़ने के दौरान रास्ते में चचेरे जीजा ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म

मधुबनी3 घंटे पहले
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  • 26 अक्टूबर की घटना, पीड़िता ने गुरुवार काे थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी

थाना क्षेत्र के एक गांव की एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। हालांकि घटना दुर्गा पूजा मेला के दौरान की बताई जाती है। दुष्कर्म की घटना को लड़की के चचेरे जीजा द्वारा ही अंजाम दिया गया। मामले में दुष्कर्म पीड़िता द्वारा गुरुवार को थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दर्ज एफआईआर में घटना 26 अक्टूबर की बताई गई है। घटना के दिन लड़की अपने चाची के साथ लखनौर थाना क्षेत्र के जोरला गांव में दुर्गा पूजा का मेला देखने गई थी।

मेला में उनकी मुलाकात मधेपुर थाना क्षेत्र के चंद्रदीप गांव निवासी चचरे जीजा अजय महतो से हुई। अजय महतो ने लड़की को बहला-फुसलाया और मेला से घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। रास्ते में नवादा मल्लिक टोला के निकट कलमबाग में ले जाकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। लड़की द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने लड़की को बाइक पर बैठाकर उनके घर के निकट ले जाकर छोड़ दिया और अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग निकला।

पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी चाची को दी। चाची ने मामले की सारी जानकारी दिल्ली में मजदूरी कर रहे पीड़िता के पिता को मोबाइल पर दी। सूचना पाकर पीड़िता के पिता दिल्ली से घर आए और अगले ही दिन कुछ लोगों को साथ लेकर आरोपी के घर पहुंचे जहां आरोपी युवक व उनके परिजनों द्वारा मारपीट कर उन्हें भगा दिया गया। फिर पीड़िता अपने पिता के साथ मधेपुर थाना पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। इसमें चंद्रदीप निवासी अजय महतो, उसकी मां लालो देवी व जगदीश महतो को नामजद आरोपी बनाया गया है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि बलात्कार व पोक्सो एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है।

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