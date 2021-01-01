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सत्संग:संसार में सिर्फ परमात्मा ही हमारा है

मधुबनी5 घंटे पहले
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शहर के आरके कॉलेज निकट शनिचरा स्थान के समीप श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। यह कथा ज्ञान 4 फरवरी तक चलेगा। यज्ञ के प्रथम दिन भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। संध्या काल में प्रवचन का आयोजन किया गया। कथा के पहले दिन आत्मदेव की पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पर विस्तार से बताया। उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कथावाचक विकास महाराज ने कहा कि आत्मदेव पहले पुत्र प्राप्ति के लिए परेशान थे, लेकिन जब भगवान की महिमा से उन्हे पुत्र की प्राप्ति हुई कुछ दिन के बाद पुत्र से परेशान रहने लगे। यह प्रसंग हमें बताता है कि संसार में हमारा कोई नहीं हम किसी के नहीं हैं। सिर्फ परमात्मा ही हमारा है। हमें हमें संतानों के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए ईश्वर प्रेम में सदैव लगा रहना चाहिए। ईश्वर ही अपना होता है। किसी भी परिस्थिति में मानव जाति के लिए ईश्वर की कृपा जरूरी होता है। भागवात कथा ज्ञान का सफल संपापन मे स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

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