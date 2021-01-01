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प्राथमिकी दर्ज:दहेज की मांग काे लेकर विवाहिता की हत्या, पति और सास को हिरासत में ले पूछताछ कर रही पुलिस

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • 5 लाख नकद और बाइक की मांग को लेकर की जा रही थी मारपीट

शहर के नीलम चाैक स्थित वार्ड-14 में रहने वाली विवाहिता की हत्या का मामला सामने अया है। मृतका ज्योति कुमारी के परिजनों ने पति विश्वनाथ महतो, सास व ससुराल वालों पर पीट-पीट कर व फंदे से लटकाकर मारने का आरोप लगया है। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव काे परिजनों को सौप दिया है। घटना मंगलवार देर रात की है। नगर थानाध्यक्ष धर्मपाल ने बताया कि लड़की के पिता के बयान पर विवाहिता के पति, सास व दियादिन सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई है। वहीं विवाहिता के पति व सास को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। ससुराल पक्ष के लाेगाें का कहना है कि विवाहिता ने अात्महत्या की है।

जबकि लड़की के परिजनाें ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता राजेश महताे ने बताया है कि वह दरभंगा जिले के चुनाभट्टी के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पुत्री की शादी 28 अप्रैल 2019 काे मधुबनी निवासी विश्वनाथ महताे के साथ की थी। शादी के बाद दहेज के रूप में 5 लाख नकद व एक माेटरसाइकिल की मांग हाेने लगी और मारपीट की जाने लगी। वहीं, बताया कि 2 फरवरी 2021 को पुत्री ने फोन कर सूचना दी की विश्वनाथ महतो का भाभी गीता देवी के साथ नाजायज संबंध है। विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट की गई। लड़की के पिता ने कहा कि दहेज की मांग व नाजायज संबंध को छिपाने को लेकर उसकी हत्या की गई है।

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