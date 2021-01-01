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भेजा जेल:मारपीट करने के मामले में पंसस काे भेजा जेल

मधुबनी5 घंटे पहले
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पंचायत समिति सदस्य को पुलिस ने आठ महीने पुराने मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एएसआई मुरली पासवान द्वारा पुलिस बलों के सहयोग से हुई। मधेपुर थाना क्षेत्र के मैनाराही गांव निवासी मारपीट मामले के आरोपी पंचायत समिति सदस्य तेतर कुजरा को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष मई महीने में मैनाराही गांव में हुई एक मारपीट मामले में तेतर कुजरा नामजद आरोपी है।

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