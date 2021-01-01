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शुरुआत:पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत

मधुबनी5 घंटे पहले
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प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनौर में 31 जनवरी से 4 जनवरी तक चलने वाले पांच दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत पीएचसी प्रभारी डॉ. दयाशंकर सिंह द्वारा नवजात शिशु को दवा पिलाकर की गई। डॉ.दयाशंकर सिंह ने कहा कि शून्य से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को यह खुराक दिया जाएगा। एक भी बच्चा छूटे नहीं सुरक्षा चक्र टूटे नहीं के साथ प्रखंड के एकत्तीस हजार घरों के लगभग चौबीस हजार बच्चों को पोलियो खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम की निगरानी के लिए 25 सुपरवाइजर भी बनाया गया है जो चौक चौराहे, हाट बाजार तथा घर घर जाकर कार्य कर रहे आशा, ममता सहित अन्य के द्वारा किये जा रहे कार्यों की निगरानी करेंगे। मौके पर डॉ. चंदन, डब्ल्यूएचओ के आशिष कुमार, बीसीएम विक्रम कुमार, बीएचएम सद्दुल्लाह अंसारी, रामू मुखिया के साथ एएनएम व अन्य कर्मी उपस्थित रहे।

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