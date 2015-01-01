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मधुबनी में चुनावी सभा:राजनाथ बोले- राजद ने जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया

मधुबनी31 मिनट पहले
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राजनाथ ने कहा कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाया गया है। 22 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाती है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पटना में एम्स का स्थापना बड़ी उपलब्धि है। हर जिले में आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया गया है। कोसी महासेतु पुल का निर्माण किया गया जो बिहार की विकास को दर्शाता है। राजनाथ गुरुवार को कलुआही प्रखंड में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाया गया है। 22 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों से जो वादा किया वह भरसक पूरा करने का प्रयास किया है। एनडीए सरकार ने झोपड़ियों को पक्का मकान बनाकर गरीबों को आवास मुहैया कराने का काम किया है। वहीं, राजद ने अपने 15 सालों की सरकार में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। भाजपा ने हर वर्ग के लिए काम किया है।

एक करोड़ महिलाओं को बनाएंगे स्वावलंबी : राय

केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि एनडीए सरकार बनने पर 19 लाख रोज़गार के अवसर सृजित करेंगे। यही नहीं एक करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी भी बनाएंगे। राय ने गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल के साथ चुनावी सभाओं में शिरकत की। कहा कि तीन लाख नए शिक्षकों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में एक लाख नई बहाली होगी। बिहार आईटी हब के रूप में विकसित होगा।

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