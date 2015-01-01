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तेजस्वी ने भी किया संबोधित:राजद ने अपनी सरकार में जनता की आंखों में झोंकी धूल : राजनाथ सिंह

मधुबनी3 घंटे पहले
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  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम ने एनडीए के लिया मांगा वोट; इधर, तेजस्वी ने भी किया संबोधित

गुरुवार को त्रिलोकनाथ प्लस टू हाई स्कूल मैदान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पटना में एम्स की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रत्येक जिले में आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोसी महासेतु पुल का निर्माण किया गया जो बिहार के विकास को दर्शाता है। बिहार में सड़कों का जाल बिछाया गया है। बिहार में 24 घंटे में 22 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारवासियों से जो वादा किया वह पूरा करने का प्रयास किया है। एनडीए सरकार ने झोपड़ियों को पक्का मकान बनाकर गरीबों को आवास मुहैया कराने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक साल पांच लाख का इलाज मुफ्त करवाने का कार्ड गरीबों को मुहैया कराया। आयुष्मान योजना से बिहार में 2 लाख लोग लाभ ले रहे हैं। एनडीए सरकार की मंशा है कि बिहार के हर घर में आयुष्मान योजना का कार्ड बनाया जाए। एनडीए ने नल जल योजना, हर घर गैस कनेक्शन, हर घर शौचालय और पीएम आवास देने का काम किया है। वहीं, राजद ने 15 साल की सरकार में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी जाति और धर्म के लिए काम किया है। मुस्लिम परिवारों को भी भाजपा अपना परिवार मानती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 12 सौ स्क्वायर फीट पर चीन ने कब्जा कर लिया है जो बिल्कुल झूठी खबर है। यदि अगर 1962 से 2013 तक कांग्रेस सरकार के द्वारा क्या-क्या किया गया है, वह बताने लगे तो कांग्रेस चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगी। उन्होंने कहा एनडीए ने हमेशा विकास का रास्ता दिखाया है। कोरोना के वैक्सीन पर भी तेजी से काम हो रहा है। यह वैक्सीन शीघ्र ही लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा।

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