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भूमिका अहम:भेदभाव को दूर करने में युवाओं की भूमिका अहम

मधुबनी3 घंटे पहले
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कोविड-19 महामारी से पैदा भेदभाव और लांछन प्रवृति के खिलाफ युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा अपने-अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर रहे हैं। जिले के दर्जनों युवा और सामाजिक कार्यकर्ता इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। युवा कोविड-19 महामारी से उपजे भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से कार्य-योजना बना कर लोगों से अपील कर रहे हैं। युवा व्यवसायी नवीन मुरारका ने कहा कि यह जरूरी है कि हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति को नजरअंदाज न करें और दो गज की शारीरिक दूरी बनाये रखने तक ही अपने को सीमित करें। हमें सामाजिक और भावनात्मक दूरी नहीं बनानी है।

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