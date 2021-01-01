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निरीक्षण:एसडीपीओ ने अररिया संग्राम थाना में संचिकाओं का किया निरीक्षण

मधुबनी5 घंटे पहले
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झंझारपुर एसडीपीओ आशीष आंनद ने रविवार को अररिया संग्राम पुलिस ओपी का घंटों निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि थाने के सभी संचिकाओं का बारिकी से निरीक्षण किया जा रहा है। इससे संबंधित निर्देश थानाध्यक्ष और अधिकारियों को दिया गया है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी चौकीदारों को अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से चौकसी बरतनी है। वहीं सख्त हिदायत दी गई है कि उनके अपने क्षेत्र में अवैध शराब का भंडारण, बिक्री और परिवहन की बात सामने आए तो तुरंत थानाध्यक्ष को सूचना दें जिसपर थानाध्यक्ष फ़ौरन काम करने में लग जाएंगे। इस मामले में कोताही बरतने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। इसके लिए सभी चौकीदारों को अपने-अपने क्षेत्र में चौकस रहना है। वहीं उन्होंने कहा कि थाना के लंबित कांडों की समीक्षा और त्वरित निष्पादन के लिए वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार काम हो रहा है।

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