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पहल:निश्चय योजनाओं के तहत हुए कार्यों का नहीं लगाया शिलापट्ट

मधुबनी5 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के शिलापट लगाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा पत्र निर्गत किया चुका है। लेकिन सात निश्चित योजनाओं में किए गए कार्य में कितनी लागत हुआ उस संबंध में शिलापट्ट लगाना था, लेकिन नही लग सका। बीडीओ रहिका द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार सात निश्चय योजना के अन्तर्गत बनने वाले गली नली सड़क में योजना पट्टी लगाना अनिवार्य हैं। पत्र में अंकित निर्देश का पालन नहीं करने वालो के ऊपर तीन दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

बीडीओ रहिका सत्येन्द्र कुमार यादव ने बताया कि जिला पंचायती पदाधिकारी के द्वारा पूर्व से ही निदेशित किया गया हैं कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अन्तर्गत संचालित कार्य के शुरू में ही शिलापट्ट बोर्ड लगाना अनिवार्य हैं। इसके लिए अलग से राशि निर्गत की जाती हैं। यदि ऐसा नहीं होता हैं तो राशि गबन का मामला माना जाएगा। और कारवाई की जाएगी। वहीं जदयू नेता प्रभु झा ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश पंचायत में इस आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं।

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