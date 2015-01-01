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दीपावली विशेष:शिव का हनुमत अवतार चतुर्दशी को हुआ था इसलिए नवादा व बहेड़ी में एक दिन पहले दिवाली

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • गांव के प्रसिद्ध मां जगदम्बा मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया

यदि आप बेनीपुर प्रखंड के नवादा गांव एवं बहेड़ी के पघारी गांव दीपावली से एक दिन पहले जाएंगे तो चौंक जाएंगे। क्योंकि, इन दोनों गांवों के लिए उसी दिन दीया जलाकर दीपावली मनाते हैं। यहां के लोग 14 की जगह 13 नंवबर को ही दीपावली है। इसको लेकर नवादा गांव के प्रसिद्ध मां जगदम्बा मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिव का हनुमत अवतार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। हनुमान मिथिला की बेटी अंजनी के पुत्र थे ,इसलिए मिथिला नरेश के दरबार में इस तिथि को दीपावली मनाई जाती थी। मिथिला के राजा से नवादा गांव के शकुनय वंशीय जमींदारों एवं पघारी के जमींदारों के अच्छे संबंध थे। जिस कारण इन दोनों गांवों में राजदरबार के साथ दीपावली मनाने की परम्परा शुरू हुई।

चतुर्दशी को श्रीकृष्ण ने नरकासुर को मारा था

कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीप जलाकर महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्रीकृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध कर बंदी कन्याओं को मुक्त कराने के कारण मिथिला नरेश की ओर से उस दिन को विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता रहा।

अलवर्दी खां को मिथिला नरेश ने चतुर्दशी को हराया था

1745 में अलवर्दी खां और बबरजंग के बीच कन्दर्पीघाट में युद्ध हुआ। जिसमें मिथिला नरेश नरेन्द्र सिंह ने अलवर्दी खां की मदद की। इस युद्ध में अलवर्दी खां विजयी हुए और तिरहुत को करमुक्त कर दिया गया। 1753 में अलवर्दी खां के सूबेदार रामनारायण ने पांच हजार सैनिकों के साथ नरेन्द्र सिंह के राज पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 5 से 7 अक्टूबर तक हरिणा गांव में हुआ। मिथिला नरेश की जीत हुई। इस दिन से कार्तिक कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को विजय दिवस के रूप में विजयोत्सव मनाने की परम्परा की शुरुआत हुई।

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