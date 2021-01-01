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शोभा यात्रा:निधि समर्पण अभियान के तहत निकाली शोभा यात्रा

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • लाेगाें ने फूल बरसाकर किया भव्य स्वागत

अध्योध्या में बनने वाले भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर लदनियां मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने निधि समर्पण अभियान के तहत शोभा यात्रा निकालकर जनचेतना जागृत की। शोभा यात्रा का बाजार के लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान पूरे प्रखंड क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया। भाजपा द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा खाजेडीह स्थित जया सहदेव पब्लिक स्कूल रोड से शुरू हुई। मुख्य बाजार लदनियां की मुख्य सड़क होते हुए यह पिपराही में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सीता-राम और लक्ष्मण की भव्य झांकी प्रस्तुत की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। राम भक्त हाथों में भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे। शाेभा यात्रा में भाजपा के मंडल अध्यक्ष गणेश ठाकुर, युवा प्रखंड अध्यक्ष परिमल चौधरी, सुरेंद्र मंडल, विकास चौधरी, मंगल बिहारी कामत, रामप्रकाश सिंह, रामचंद्र पासवान, संदीप यादव, रवीन्द्र साह समेत सैकड़ाें लोग शामिल थे।

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