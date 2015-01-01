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आरोप:सीताराम बोले- भाजपा ने किसानों ने नाम पर कई फर्जी संगठन तैयार कर दिए हैं

मधुबनीएक घंटा पहले
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  • पूर्व विधायक ने भाजपा पर फर्जी किसान संगठन चलाने का लगाया आरोप

गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा स्थानीय परिसदन में केंद्र सरकार के किसानों से संबंधित बिल के विरोध में किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम पर दर्जनों फर्जी संगठन का निर्माण कर 21 दिन से आंदोलन कर रहे किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 600 किसान सम्मेलन करने की बात कर रहा है।

राजद भाजपा के इस फर्जी किसान सम्मेलन के खिलाफ पूरे जिले में जनांदोलन चलाकर भाजपा के किसान विरोधी चरित्र को सामने लाएगा। किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष देवनारायण यादव ने कहा कि ये जो सरकारी प्रावधान किए जा रहे है ऐसे प्रावधान अमेरिका में 1960 से लागू है व खेती की आमदनी निरंतर घटती गई।

पूर्व विधायक फैयाज अहमद ने कहा कि भारत सरकार के पास ग्रीनबोक्स सब्सिडी देने का विकल्प है, मगर आधारभूत संरचना में निवेश करना नहीं चाहती। नदी जोड़ने, बांध बनाने, नहरों को विकसित करने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत है।

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