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सुशील मोदी की सभा:एनडीए ने घोषणा-पत्र में जो भी वादा किया, उसे पूरा करने का काम किया

मधुबनी3 घंटे पहले
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बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को खजौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की। चुनावी सभा प्रखंड के लोठवा स्थित प्लस टू उच्य विद्यालय प्रांगण में हुई। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर सभी खेतों की तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए जो कहती है वे करके दिखाती है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता नौवीं फैल हैं। वे 10 लाख रोजगार देने की बात कहते है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पूरे बिहार में एनडीए की लहर है। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा और संचालन भाजपा प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर ने किया।

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