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एएसपी ने लिखा पत्र:मानकाें का पालन किए बिना ही चल रहे नर्सिंग होम, नाेटिस भेजने के बाद भी नहीं लग पाई राेक

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • सिविल सर्जन से अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच करने काे कहा, अब नकेल कसी जाएगी

अपनी ही डेढ़ साल की मासूम बच्ची की हत्या कर देने व खुटौना केयर लाइफ अल्ट्रासाउंड सेंटर द्वारा भ्रूण जांच के दौरान बेटी होने की पुष्टि करने का मामला सामने आने पर प्रशासन ने इस दिशा में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। एएसपी शौर्य सुमन ने इस बाबत मधुबनी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर उक्त अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच करने की बात कही है ताकि दोषियों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। डेढ़ साल की मासूम आशिक की हत्या के मामले में जयनगर एएसपी शौर्य सुमन ने त्वरित एक टीम गठित कर कुछ ही घंटे में हत्या के मामले का उद्भेदन कर दिया।

उद्भेदन में यह सामने आया कि मां सिया देवी ने ही अपनी नन्ही सी बच्ची को तालाब में फेंककर उसकी हत्या कर दी। आरोपी सिया देवी ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि पिछले 29 दिसम्बर को खुटौना स्थित लाइफ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण की जांच करवाई थी जिसमें संचालक ने गर्भ में बेटी होने की पुष्टि की थी। दो बेटी पूर्व से होने और परिजनों के द्वारा तीसरी बेटी होने का ताना देने की वजह से अपनी मासूम बच्ची की हत्या करनी पड़ी। वहीं, पुलिस ने हत्या की आरोपी महिला औरकेयर लाइफ अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है।
बॉर्डर क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की तरह अवैध अल्ट्रासाउंड और जांच घर चल रहे हैं
बॉर्डर क्षेत्र में तीन दर्जन से अधिक अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम व जांच घर संचालित हैं। उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम एवं जांच घर के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। करीब एक साल पूर्व दिसंबर 2019 में जयनगर एसडीएम ने दर्जनों अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम और जांच घर में छापेमार की थी। कोई भी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक और जांच घर मानक पर खड़े नहीं पाए गए थे। अधिकारियों ने दो दर्जन से अधिक अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम और जांच घरों को नोटिस जारी किया था कि ये बिना लाइसेंस के नहीं खोल सकते हैं।

कुछ पर तो ताला लटक गया था। लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज भी तीन दर्जन से अधिक अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम व जांच घर बॉर्डर क्षेत्रों में संचालित है। इस बाबत एसडीएम बेबी कुमारी व एएसपी शौर्य सुमन ने संयुक्त रूप से बताया कि अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम और जांच घर को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने बताया कि खुटौना केयर लाइफ अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच को लेकर मधुबनी सिविल सर्जन को पत्र लिखा गया है।

दो साल पहले 2018 में भी एक साल की बच्ची की पिता ने हत्या कर दी थी
करीब दो साल पूर्व अगस्त 2018 में थाना क्षेत्र के जयनगर खैरामट के एक हत्यारे पिता ने अपनी एक वर्ष की नन्ही सी मासूम की रुमाल से गला दबाकर हत्या कर दी थी। मानवता को तार-तार करने वाली इस नृशंस हत्या ने इंसानियत को झकझोड़ दिया था। दो साल के अंदर ये दूसरी घटना है जो मानवता को तार-तार कर रही है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि बॉर्डर क्षेत्र में प्रशासन के नाकों तले दर्जनों अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम व जांच घर संचालित हैं। संचालक मोटी रकम लेकर गर्व में पल रहे भ्रूण की जानकारी अभिभावक को देते हैं जिसके कारण अजागरुक और अशिक्षित महिला मासूम बच्ची चे की हत्या करने को लेकर आतुर हो जा रही हैं।

अवैध सेंटर चलाने वाला गिरफ्तार, भेजा जेल

स्थानीय थाना पुलिस ने खुटौना में अवैध रूप से संचालित लाइफ केयर अल्ट्रासांउड सेंटर के संचालक विनोद यादव को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। मामले में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि खुटौना पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किए गए संचालक विनोद यादव पर ठाढी गांव की महिला सिया देवी का अल्ट्रासांउड करने व लिंग उद्भेदन का आरोप है। उसकी रिपाेर्ट के बाद महिला ने अपनी डेढ़ वर्षीय आशिका कुमारी की हत्या कर दी। बच्ची की हत्या का कारण उक्त लाइफ केयर डायगनोसिस अलट्रासांउड की रिपोर्ट से मिली जानकारी ही है। इधर पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक की छानबीन शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक के संचालकों में हड़कंप देखा जा रहा है। बता दें कि क्षेत्र में कई ऐसे नर्सिंग होम संचालित हैं जो मानकों का पालन नहीं करते हैं।

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