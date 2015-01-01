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जनता की अवहेलना:परसौनी दक्षिणी के मतदाताओं के पास प्रचार के दाैरान नहीं आए थे प्रत्याशी, नाराज लाेगाें ने चुनाव का किया बहिष्कार

मधुबनीएक घंटा पहले
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  • लोगों ने कहा- बिचौलिये के माध्यम से वोट देने को कहा

लोकतंत्र के इस महापर्व में परसौनी दक्षिण पंचायत के लगभग एक सौ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। इन सभी का मतदान केंद्र संख्या 70 व 71, कन्या मख्तब परसौनी था। ये सभी मतदाता उक्त पंचायत के वार्ड संख्या 3 व 4 के रहने वाले हैं। मतदाता मो. अरसद आलम, मो. असफाक, मो.अशीम, मो.शमी, मो.मंजर, मो.नसीर, मो. नजरे, मो. आलम, मो. जहिरुल हक, मो.अमीरुल सहित कई लोगों ने बताया कि हम सभी के मुहल्ले में एक भी प्रत्याशी वोट मांगने को नहीं आया और न ही हम सबों की समस्या की जानकारी ली।

लोगों का आरोप था कि हम सभी के यहां सिर्फ बिचौलियों के माध्यम से एक या दो प्रत्याशियों के द्वारा अपने पक्ष में वोट करने को कहा गया। यदि बिचौलिये के माध्यम से हम सभी वोट करेंगे तो हम सभी के बीच व्याप्त समस्या को कौन देखेगा। प्रत्याशियों का इस तरह के रवैैये से खफा लोगों ने कहा कि इसलिए हमलोगों ने किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं करने फैसला लिया। इन सभी के परिवार में से एक भी मत किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं गया है।

क्षेत्र का विकास नहीं करने का है आराेप

नाराज लाेगाें ने कहा कि चुनाव के समय उम्मीदवार किसी तरह वाेट लाने चाहते हैं। उन्हें हमारी समस्याओं से काेई मतलब नहीं है। चुनाव जीतने के बाद वे हमसे मिलने ही नहीं अाते ताे हम लाेग क्याें उन्हें वाेट करें। क्षेत्र में लाेगाें काे मलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। हमलाेगाें काे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाेट के दाैरान क्षेत्र के विकास का अाश्वासन दिया जाता है लेकिन अागे चलकर काेई काम नहीं हाेता। हमे लंबे समय से केवल ठगने का काम किया जा रहा है। इसलिए सबक सिखाना जरूरी है।

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