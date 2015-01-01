पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरी:दुकान के पीछे की दीवार काटकर जेवरात की चोरी, नगर थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस जांच में जुटी

मधुबनी2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

नगर थाना क्षेत्र के निधि चौक हवाई अड्‌डा रोड स्थित अनिकेत ज्वेलर्स की दुकान से हजारों रुपए के सोना व चांदी के जेवरात की चोरी हो गई।

चोर दुकान के पीछे से दीवार को काटकर की गई है। घटना 14 दिसंबर के रात की है। इस संबंध में दुकान मालिक पंकज कुमार ने नगर थाना को प्राथमिकी के लिए लिखित आवेदन सौंपा है। दुकान मालिक पंकज कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम अपने ज्वेलरी शॉप को बंद कर वे घर चले गए। इसी दौरान रात में दुकान के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने फोन कर दुकान में चोरी हाेने की आशंका जताई जिसके बाद दुकान पर पहुंचे तो देखा की दुकान का शटर आगे से लगा हुआ था। लेकिन दुकान के पीछे वाली दीवार से ईंट निकाल कर एक बड़ा होल बना हुआ था। इसके बाद दुकान का शटर खोला तो पाया कि दुकान का सभी सामान बिखरा पड़ा है और कई सामान गायब थे।

दुकानदार पंकज ने बताया कि खोज करने पर पाया कि करीब 63 हजार 150 रुपए के मूल्य के जेवरात गायब हैं। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी। नगर थानाध्यक्ष धर्मपाल ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया। घटना के संबंध में आवेदन मिला है। दुकान में चोरी की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें