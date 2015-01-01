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जिम्मेदार:पेपर मील की मशीनों में अब लग चुकी है जंग

मधुबनी2 दिन पहले
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  • अस्तित्व के लिए तरस रहा है झंंझारपुर औद्योगिक प्रांगण, ध्यान नहीं दे रहे हैं जिम्मेदार

झंझारपुर नगर पंचायत स्थित औद्यौगिक प्रांगण आज अपने अस्तृत्व के लिए तरस रहा है। सियासी जंग के वक्त औद्यौगिक प्रांगण को जिर्णोधार किये जाने के वायदे तो किये जाते रहे हैं। पर सियासी जंग खत्म होते ही सभी वायदे धरे की धरे ही रह जाते हैं । 1985 ई. में स्थापित औद्यौगिक प्रांगण में पेपर मिल के लिए करोड़ो की लागत से भवन निर्माण कराया गया।उसके बाद पेपर मील को लेकर भी करोड़ो रूप्ये की मशीन मंगवायी गयी। लेकिन आज तक मशीन बाहर में रखा हुआ है।उक्त मशीन लोगों का मुंह चिढ़ा रही है।

मशीन में जंग लग कर खराब भी हो चुका है।साथ ही कबाड़ी एवं चोरों के द्वारा अधिकतर मशीनो के पार्टस की चोरी भी कर ली गयी है। आज के दिन में नगर क्षेत्र के लोग उक्त प्रांगण को कचरे फेकने में इस्तेमाल करने लगे हैं। झंझारपुर थाना के ठीक सामने खाली पड़े भूभाग को वर्षों पूर्व औद्यौगिक प्रांगण का मान्यता दिया गया। 1985 ई. में तत्कालीन मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र ने स्थानीय लोगों को बेरोजगारी दूर करने के उदेश्य से पेपर मील की स्थापना को लेकर भवन व मशीन मुहैया करा दिया था।

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