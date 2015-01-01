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चुनाव:तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म, 2711 मतदान केंद्रों पर 18 लाख 78 हजार 760 मतदाता कलडालेंगे वोट

मधुबनी3 घंटे पहले
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  • बूथाें पर तैयारियों काे दिया जा रहा अंतिम रूप, आज शाम तक बूथों पर पहुंच जाएगी ईवीएम व वीवीपैट

तीसरे चरण के तहत जिले के छह विधानसभा में होने वाले मतदान को लेकर गुरुवार की शाम 5 बजे प्रचार-प्रसार थम गया। मतदान कल होगा। सभी मतदान केंद्र पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं जिले के सभी चिह्नित सीमावर्ती क्षेत्र के रास्ते को भी सील कर दिया गया है। सभी सीमावर्ती क्षेत्र में भारत में प्रवेश करने वाले चेकपोस्ट पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी की तैनाती रहेगी। हालांकि इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप एसएसबी को ही दी गई है। मतदान कर्मियों के भी मतदान केंद्र पर पहुंचने का सिलसिला गुरुवार से प्रारंभ हो गया।

देर शाम तक सभी मतदानकर्मी अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे। मतदान कर्मी सहित सभी मतदाताओं को भी अनिवार्य रूप से कोविड-19 के दिशा-निर्देश का पालन करना होगा। वहीं, 6 विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 सुपर जोन बनाए गए हैं जिसमें सेक्टरों की कुल संख्या 224 है। वहीं पीसीसीपी की कुल संख्या 848 है। सभी विधानसभा क्षेत्र में 16 सुपर जोन हैं। तीसरे चरण में जिले के 6 विधानसभा में कुल महिला बूथों की संख्या 16 व आदर्श मतदान केंद्र की संख्या 35 है।

हरलाखी में 6, बेनीपट्टी में 5, खजौली में 6, बाबूबरही में 11, बिस्फी में 3 व लौकहा में 04 आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। कुल मतदान केंद्र की संख्या 2711 है जबकि कुल मतदाता की संख्या 18, 78, 760 है। चुनाव को लेकर सीआरपीएफ की 10 कंपनी, बीएसएफ की 11, सीआईएसएफ की 13, आईटीवीपी की 8, एसएसबी की 25 कंपनी व बिहार बीएमपी की 4 कंपनी, स्टेट सैप जवान में कर्नाटका, मेघालय व उड़ीसा की 6-6 कंपनियां लगाई गई है। इसकी जानकारी डीएम और एसपी ने दी है।

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